- – L'assessore capitolino alle Politiche del personale, al decentramento, partecipazione, servizi al territorio per la città dei 15 minuti, Andrea Catarci, su delega del sindaco di Roma, interviene alla cerimonia di svelamento del busto del primo presidente della Repubblica dell'Angola, Antônio Agostinho Neto. Sarà presente il presidente del Municipio Roma VIII Amedeo Ciaccheri. Largo Beato Placido Riccardi, Roma (ore 10:30)- Conferenza stampa di presentazione della settimana del motorismo storico romano. Interverranno l’assessore ai Grandi Eventi, Sport Turismo e Moda, Alessandro Onorato, il presidente della Commissione Capitolina Permanente Turismo, Moda e Relazioni Internazionali, Mariano Angelucci, la presidente della commissione capitolina Bilancio, Giulia Tempesta, la consigliera comunale Rachele Mussolini, e Stefano Pandolfi, Presidente associazione Orgoglio Motoristico Roma. Saranno presenti Anna Fendi, madrina della manifestazione, ex piloti e altri protagonisti del settore motoristico come Emanuele Pirro, Prisca Taruffi, Gian Luigi Picchi, Stefano D'Amico, Mauro Pomponi e Franco Carmignani. Campidoglio, Sala Laudato si’, Roma (ore 11) (segue) (Rer)