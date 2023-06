© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- REGIONE LAZIO- Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, parteciperà alla conferenza stampa dal titolo "Terapia Genica, primo intervento eseguito in Italia. Il racconto di una storia di eccellenza medica e scientifica". Salone Centrale della Direzione Generale del Policlinico Umberto I, Roma (ore 10:30)VARIE- Conferenza stampa dal titolo "Terapia Genica, primo intervento eseguito in Italia. Il racconto di una storia di eccellenza medica e scientifica". Parteciperanno il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e delle più rappresentative cariche dell'Aifa. Salone Centrale della Direzione Generale del Policlinico Umberto I, Roma (ore 10:30)- Conferenza stampa di presentazione del microveicolo elettrico studiato e realizzato nell'ambito del "Leonardo Project", della Asl Roma 1, per una mobilità autonoma e condivisa. Salone del Commendatore, Borgo Santo Spirito 3, Roma (ore 10)- Il presidente di Confcommercio Centro di Roma, Fabrizio Russo, il presidente di Format Research Pierluigi Ascani, il direttore di Confcommercio Roma, Romolo Guasco presenteranno una ricerca sulle abitudini agli acquisti dei Romani e le principali problematiche per raggiungere il Centro della Capitale. Interverrà anche la presidente del Municipio Roma I, Lorenza Bonaccorsi. Hotel Mozart, via dei Greci 3, Roma (ore 12) (segue) (Rer)