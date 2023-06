© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Manifestazione organizzata dalla Fondazione Villa Maraini per denunciare l'assenza, il disinteresse e l'ostilità delle istituzioni locali come Regione Lazio, Comune di Roma e Asl dalla cura degli utilizzatori di sostanze. Piazza del Campidoglio, Roma (ore 11)- Presentazione del libro “Aprire un'azienda zootecnica. Guida pratica ed esempi operativi di allevamenti di acqua, aria e terra”, di Fabrizio Santori. Salotto Tevere, presso banchine del fiume a Ponte Cestio, Roma (ore 19:30)- Presentazione della mostra “ Vis-a-vis, Tenerani Spina. Dialogo in immagini”, una esposizione di una serie di ritratti in gesso di Pietro Tenerani, uno dei più significativi scultori dell’Ottocento italiano, riletti da Luigi Spina, grande interprete della fotografia d’arte contemporanea. Museo di Roma a Palazzo Braschi, piazza San Pantaleo 10, Roma (ore 12:30) (Rer)