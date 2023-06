Regionali Molise: verso affermazione centrodestra con Roberti presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il centrodestra è ampiamente in testa in Molise dove ieri e questa mattina si è votato per le elezioni regionali 2023. Alle 15 di oggi, chiusi i seggi, è iniziato lo spoglio delle schede che indicano in Francesco Roberti il nuovo presidente. Mentre lo spoglio è ancora in corso, con il 24 per cento di sezioni scrutinate, il candidato di Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia Roberti supera il 63 per cento, mentre l’avversario del centrosinistra (con M5s) Roberto Gravina si ferma al 35 per cento. Al momento, il civico Emilio Izzo non raggiunge il 2 per cento. (Rin)