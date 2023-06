Usa-Italia: Biden telefona a Meloni dopo tensioni in Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha telefonato alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo le recenti tensioni tra le autorità della Federazione Russa e la compagnia paramilitare Wagner, fondata da Evgenij Prigozhin. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “La telefonata dovrebbe essere in corso in questo momento”, ha detto. (Was)