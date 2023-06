© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è stata grande solidarietà contro i tentativi di creare disordini interni: tutta la società russa si è unita intorno alla responsabilità per le sorti della patria. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un discorso alla nazione. “Sono state prese subito tutte le decisioni importanti per neutralizzare la minaccia e difendere il nostro ordinamento costituzionale”, ha detto Putin. (Rum)