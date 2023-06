Pd: Gualtieri, funzione di nuova segreteria Lazio decisiva per partito nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È "molto positivo per il Pd nazionale che oggi il Lazio abbia impostato così la sua fase congressuale perché il partito del Lazio è un pilastro della capacità dei democratici di svolgere una funzione a livello nazionale". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenuto durante l'insediamento della nuova assemblea del Pd del Lazio, in corso allo Spazio Novecento all'Eur. Con l'elezione della nuova segreteria nel Lazio "partiamo con il piede giusto - ha aggiunto Gualtieri -. La sintesi di cui oggi abbiamo bisogno non è solo quella interna ma è quella di un campo più largo che non è principalmente uno schieramento di partiti, che pure deve darci la possibilità di vincere, ma di un fronte molto più largo che in passato abbiamo saputo unire ed è stato il motore dell'esperienza della giunta di Nicola Zingaretti e anche della nostra capacità di vincere a Roma. La sintesi - ha concluso - deve essere rispetto al perimetro politico, sociale e civile che i democratici possono, devono e sanno rappresentare se fanno bene questo mestiere". (Rer)