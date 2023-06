Imprese: Zangrillo, domani in Cdm presento Pdl su semplificazione controlli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio dopo gli otto mesi del Governo Meloni "è positivo, perché abbiamo lanciato tante iniziative importanti". Per quel che riguarda la semplificazione dei controlli sulle imprese "questa settimana probabilmente già nel consiglio dei ministri di domani, presenterò una proposta di decreto". A dirlo è Paolo Zangrillo, Ministro per la Pubblica Amministrazione, rispondendo a margine del Panel "Burocrazia, Giustizia e Pubblica Amministrazione " organizzato nell'ambito di "Futuro Direzione Nord - Mete raggiungibili, obiettivi sostenibili", in corso oggi a Palazzo delle Stelline di Milano. Arrivato al ministero "non era mia ambizione realizzare la riforma Zangrillo della Pubblica Amministrazione, la mia ambizione è quella di fare accadere le cose, io ho ereditato un piano per la Pubblica Amministrazione molto ben costruito e adesso la sfida è fare accadere le cose" ha spiegato Zangrillo, aggiungendo che "lo stiamo facendo". Zangrillo ha poi evidenziato l'impegno "sui processi di reclutamento introducendo novità importanti", mentre dal punto di vista della digitalizzazione "stiamo lavorando sulle competenze con un piano di formazione abbastanza aggressivo", Zangrillo ha specificato che l'obiettivo assegnato dal Pnrr è di reingegnerizzare e digitalizzare 600 procedure entro il 30 giugno 2026, di cui 200 entro il 31 dicembre 2024, ulteriori 50 entro il 30 giugno 2025. "Un altro passaggio fondamentale per migliorare il nostro rapporto con le imprese è "la semplificazione dei controlli sulle imprese", significa da un lato "utilizzare meglio gli enti controllati dalla Pubblica Amministrazione, dall'altro non intralciare con i controlli le attività delle imprese" ha osservato Zangrillo. (Rem)