Varese: cade albero a Luino e schiaccia otto persone, gravi una donna e una bambina di sette anni

20 luglio 2021

- A Luino, in provincia di Varese, poco dopo le 17:30 un albero in un'area lungo viale Rimembranze è caduto su un gruppo di 8 persone, di cui due minori. Una donna è stata portata in codice rosso al san Gerardo di Monza tramite elisoccorso con traumi alla schiena e all'arto superiore. Una bambina di 7 anni, invece, è stata portata in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo tramite elisoccorso con un trauma cranico e un trauma al volto. Ancora in corso l'ospedalizzazione degli altri pazienti, con traumi a schiena e arti, destinati in codice Giallo presso gli ospedali di Luino, di Varese e di Cittiglio. Sono intervenuti: due elicotteri, un'automedica, 5 ambulanze, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale.(Rem)