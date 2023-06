Droga: Zucconi (Fd’I), noi contro liberalizzazione, chi abusa non pensa e non partecipa a decisioni politiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono troppi gli adolescenti schiavi di droga e alcool, fenomeno su cui per anni i Governi si sono veramente girati dall’altra parte. “L’abuso di sostanze stupefacenti e di superalcolici è purtroppo un fenomeno frequente e se qualcuno pensa che non sia un problema, sbaglia di grosso o peggio, vuole giovani inebetiti che restino fuori dai processi decisionali della politica”. Lo afferma in una nota il segretario di Presidenza alla Camera e deputato di Fratelli d’Italia, Riccardo Zucconi. “La dipendenza da droga e alcol rende le persone meno pensanti, prive di interessi e sicuramente più ‘malleabili’. Ci chiediamo se a qualche esponente politico faccia comodo proprio questo”, sottolinea Zucconi, che aggiunge: “Noi come Fratelli d’Italia da sempre siamo contrari al disinteresse nei confronti di questo fenomeno e alla liberalizzazione delle droghe perché contro le banalizzazioni. Non ci fermeremo adesso, ma al contrario, attueremo politiche che aiutino chiunque sia in qualsiasi modo dipendente da queste sostanze ad uscirne”. (Rin)