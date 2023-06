Milano: Comazzi, assegnazione terza sezione Tub grande notizia per città, Italia e governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'assegnazione della terza sezione del Tribunale Europeo dei Brevetti a Milano è una grande notizia per la città, l'Italia e per tutto il governo. Un ringraziamento particolare va al nostro vicepremier e ministro degli esteri, Antonio Tajani, che dimostra ancora come questo esecutivo stia lavorando attivamente per il bene del Paese. Questa prestigiosa istituzione avrà un impatto più che significativo per le aziende italiane, stimolando ulteriori investimenti e migliorandone l'attrattività a livello internazionale". Così l'assessore regionale al Territorio e Sistemi Verdi e capodelegazione di Forza Italia presso la Giunta regionale lombarda, Gianluca Comazzi. (Com)