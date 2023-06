Droga: Casellati, forte impegno governo contro trappola insidiosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le droghe non regalano mai la felicità, ma illusioni, brevi e dal prezzo altissimo. E' una trappola insidiosa, da cui tutti, istituzioni, famiglie, amici, abbiamo il dovere di proteggere i cittadini, i nostri cari, senza ma voltarsi dall'altra parte. Oggi a Montecitorio per l'incontro organizzato dal sottosegretario Alfredo Mantovano con Giorgia Meloni in occasione della Giornata mondiale contro le Droghe, per ribadire il forte impegno del governo". Lo scrive su Twitter Elisabetta Casellati, ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa. (Rin)