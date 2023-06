Berlusconi: Zangrillo, mi diceva di fare politica se sentivo di restituire qualcosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Berlusconi "per me è stata una persona importante, con la quale ho dialogato moltissimo, anche sull'opportunità di deviare nel mio percorso professionale.Nella sua correttezza, sapeva che mi piaceva molto il mio mestiere, mi diceva di fare politica nel momento in cui mi sentivo di restituire qualcosa". A dirlo è Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica Amministrazione, intervenendo durante il Panel "Burocrazia, Giustizia e Pubblica Amministrazione " organizzato nell'ambito di "Futuro Direzione Nord - Mete raggiungibili, obiettivi sostenibili", in corso al Palazzo delle Stelline di Milano. "Quando lavori per lo Stato devi avere coscienza del fatto che sei al servizio esclusivo della Nazione, è una cosa che ti devi sentire dentro" ha aggiunto Zangrillo. Di Silvio Berlusconi "mi porto dietro la sua concretezza, il presidente era un uomo del fare, mi diceva sempre: Guarda Paolo, la politica in Italia è chiacchericcio e spesso polemica fine a sé stessa, per me politica è la stessa cosa che faccio in azienda, cioè far accadere le cose" ha ricordato Zangrillo. "Quindi tutte le volte che entro in ufficio la mattina e faccio le riunioni con i miei collaboratori ho sempre in testa che quello sto facendo deve poi tradursi in qualcosa che accade", ha concluso.(Rem)