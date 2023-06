© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNELa Presidente del Consiglio comunale, Elena Buscemi, porta i saluti istituzionali all'incontro organizzato da Libera con gli Atenei milanesi dal titolo "l'Università dei cuori caldi, contro le mafie e l'indifferenza, percorsi di studio e formazione per crescere nell'impegno e nella solidarietà".Palazzo Marino, Sala Alessi, Piazza della Scala, 2 (ore 9:15)L’assessore alle Politiche del Lavoro e Sviluppo Economico Alessia Cappello partecipa all'evento "Best Stage 2023. Voce ai giovani"Casa dei Diritti, via De Amicis, 15 (ore 15)L’assessore Cappello presenzia all'Open Day dell'offerta formativa della Scuola Arte e Messaggio presso la Scuola di Arte e Messaggio di via Giusti.Via Giusti, 42 (ore 18)REGIONESi riunisce il consiglio regionale.Palazzo Pirelli, via Filzi, 22 (ore 10)Il presidente Attilio Fontana partecipa alla seduta di consiglio regionale.Palazzo Pirelli, via Filzi, 22 (ore 10)Il sottosegretario alla presidenza con delega a Sport e giovani, Lara Magoni, interviene alla conferenza stampa di presentazione di Iss World Cup Shotgun 2023.Palazzo Lombardia, ingresso N1, 11° piano, sala stampa, piazza Città di Lombardia, 1 (ore 12:30)VARIEConvegno "Accoglienza e presa in carico dei minori stranieri non accompagnati". Evento finale del progetto 3798 "Msna 2021 – crescere insieme".Chateau Monfort, corso Concordia, 1 (ore 9:30)Convegno Casa e Bottega. Limiti e opportunità di vivere e lavorare a Milano organizzato da Confesercenti in collaborazione col Gruppo Tecnocasa. Intervengono, tra gli altri, Andrea Painini, presidente Confesercenti Milano, Pierfrancesco Maran, assessore alla casa del comune di Milano, Fabiana Megliola, responsabile ufficio studi gruppo Tecnocasa.Confesercenti, sala Morgane, Via G. Sirtori, 3 (ore 10:30)Inaugurazione del campo da basket in via Francesco Goya, riqualificato da Kellogs a beneficio della comunità locale. All’inaugurazione, prendono parte il sindaco di Milano Giuseppe Sala; il General Manager di Kellogg Italia,Giuseppe Riccardi; il capitano della Virtus Bologna, Marco Belinelli; l’influencer Virginia Gambardella.via Francesco Goya (ore 15:45)"L'imprenditoria femminile in Italia e il valore del networking". Interviene, in videomessaggio, il ministro per la famiglia Eugenia Roccella. Introducono i lavori la consigliera delegata al lavoro della città metropolitana Diana De Marchi e la presidente Gruppo Terziario Donna Confcommercio Francesca De Lucchi.Palazzo Castiglioni, Corso Venezia, 47 (ore 17)Presentazione del programma Dual Career, una partnership pluriennale che si propone di supportare gli sforzi dello Sport italiano nella valorizzazione del capitale umano degli studenti-atleti. Partecipano, tra gli altri, Giovanni Malagò, Presidente del CONI; Fabio Pompei, ceo Deloitte Italia; Andrea Varnier, ceo della Fondazione Milano Cortina 2026; Diana Bianchedi – Chief Strategy Planning and Legacy Officer della Fondazione Milano Cortina 2026.Deloitte Greenhouse, via Tortona, 25 (ore 17)Presentazione del volume "Riccardo Chailly alla Scala", a cura di Franco Pulcini, Edizioni del Teatro alla Scala. Intervengono Elisabetta Fava, Angelo Foletto, Elvio Giudici, Giorgio Pestelli e il Maestro Riccardo ChaillyTeatro alla Scala, via Filodrammatici, 2 (ore 18) (Rem)