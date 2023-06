Pd: Angelucci, non entreremo in segreteria, c'è bisogno di unità e non di unanimismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Auguri al nuovo segretario del Pd Lazio Leodori e all’ufficio di Presidenza De Angelis, Camellini e Magliocchetti. Lo ha dichiarato il consigliere comunale e candidato alla segreteria del Pd, Mariano Angelucci, nel corso del suo intervento durante l'insediamento della nuova assemblea del Pd del Lazio. "Ha davanti - ha aggiunto - una sfida difficile. Speriamo che il rinnovamento sia vero e non di facciata dopo che in questi anni abbiamo perso tutte le elezioni, la regione Lazio di 20 punti senza che ci sia stato uno straccio di analisi e assunzione di responsabilità del gruppo dirigente. Si all’unità sui temi no all’ unanimismo di facciata. Noi continueremo a dire la nostra, nel merito, sulla linea politica, liberi e coraggiosi e sempre nell’ interesse dei cittadini e delle cittadine", ha concluso Angelucci. (Com)