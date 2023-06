Russia: Foti (Fd’I), debolezza Putin nel pensare di fare guerra-lampo di pochi giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Putin ha dimostrato la sua debolezza quando ha invaso l'Ucraina sicuro di compiere una guerra lampo. Lo ha dichiarato al Tg4 il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti. “Dall'inizio non è riuscito a inquadrare i mercenari della Wagner nell'esercito regolare. La Russia oggi possiede 7 mila testate nucleari, ma non riesce a sfondare e ad avere ragione su una Nazione attraverso un conflitto che pensava di risolvere in pochi giorni. È evidente che si sia aperta una crisi nella Russia e soprattutto nell'establishment del Cremlino", ha aggiunto Foti. (Rin)