El Salvador: Bukele e Ulloa si candidano e rielezioni da presidente e vice

- Nayib Bukele e Felix Ulloa si candidano a un nuovo mandato di presidente e vice presidente del Salvador. Lo ha reso noto il partito Nuove idee, formazione fondata dal capo di Stato, in una nota pubblicata nella notte di domenica. "In chiusura di giornata comunichiamo al popolo salvadoregno che il presidente Nayib Bukele e il vicepresidente Ulloa sono iscritti come pre candidati per presidente e vice presidente della Repubblica del Salvador", fa sapere Nuove idee in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter, con tanto di firme a sostegno e copia delle dichiarazioni dei redditi. Alle elezioni del febbraio 2024 si erano già iscritti altre due coppie di candidati: Luis Parada e Celia Medrano, a nome del partito Nostro tempo (Nt) e Manuel Flores e Werner Marroquin, in quota dello storico Fronte Farabundo Martì per la liberazione nazionale (Fmln). Ma è quella di Bukele, pur attesa da tempo, la candidatura destinata a far discutere. (segue) (Mec)