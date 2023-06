El Salvador: Bukele e Ulloa si candidano e rielezioni da presidente e vice (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro dei cinque magistrati del tribunale elettorale hanno fatto sapere che rispetteranno la sentenza, mentre uno di loro ha ribadito l'impegno a rispettare la costituzione. Al momento, peraltro, manca l'indicazione di chi farà le veci di Bukele nel semestre precedente l'apertura delle urne, dal momento che anche il sostituto naturale - il vice Ulloa -, è in corsa per una nuova candidatura e rimetterà anch'egli il mandato. In mancanza di un'indicazione esplicita del presidente, il nome del sostituto sarà fatto dall'Assemblea nazionale. (Mec)