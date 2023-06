Imprese: Bergamotto, invito Wartsila a raccogliere proposte sindacati e istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto oggi pomeriggio al ministero delle Imprese e del Made in Italy il tavolo di crisi Wartsila per parlare del futuro del sito produttivo di Bagnoli della Rosandra (Trieste). Di fronte alle istituzioni e alle parti sociali, l’azienda ha chiesto di aprire subito la discussione sugli ammortizzatori sociali, offrendo in cambio la proroga di un mese all’accordo dello scorso 29 novembre, con il quale si erano impegnati a non attivare le procedure di licenziamento fino al 30 settembre prossimo, ma soprattutto si erano resi disponibili a favorire il processo di reindustrializzazione del sito. L’attività di scouting dell’azienda ha portato ad un’unica offerta, che tuttavia non entra nei parametri dell’accordo. Il sottosegretario con delega alle crisi d’impresa, Fausta Bergamotto, ha sottolineato come “l’impegno del governo continua, ma non deve deresponsabilizzare l’azienda finlandese. Invito Wartsila a raccogliere la ragionevole proposta dei sindacati, che si sono dichiarati disponibili da subito a stipulare un accordo purché valido per il tempo necessario a definire una proposta concreta di reindustrializzazione”. Infine, Bergamotto ha concluso: “Il governo andrà avanti per la sua strada e utilizzerà tutte le leve che si renderanno necessarie sia a livello legislativo che parlamentare”. (Rin)