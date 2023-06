Ue: Giorgia Meloni confermata dei conservatori e riformisti europei (Ecr) (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Particolare attenzione è stata dedicata ai prossimi appuntamenti elettorali in Spagna e Polonia, ma anche ai temi chiave dell'agenda politica europea. "La concretezza dei Conservatori", ha aggiunto Meloni, "sarà ancora più decisiva nell'affrontare questioni cruciali per il futuro del nostro continente, a cominciare dalla risposta all'aggressione russa contro l'Ucraina, dalla lotta all'immigrazione irregolare e da una transizione ecologica pragmatica e non ideologica". Nel corso dell'incontro, coordinato dal segretario generale Antonio Giordano, il Consiglio ha indicato Gila Gamliel, ministro per l'intelligence del governo israeliano e responsabile per gli affari esteri del Likud, quale vicepresidente aggiunto in rappresentanza dei partiti extra Ue partner di Ecr. (Beb)