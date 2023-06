Pd: assemblea Lazio ratifica elezione Leodori, ora corsa solitaria di Foschi per Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo sul fronte del Pd romano domani si terrà a San Basilio il primo congresso dell'unico candidato: Enzo Foschi. Per l'elezione della segreteria del Pd di Roma "non presenterò una lista con nomi e cognomi prestabiliti ma lascio la libertà ai circoli di scegliere chi vogliono come rappresentanti, ho dato solo delle indicazioni di priorità: giovani e donne", ha spiegato Foschi a margine dell'evento all'Eur. "La candidatura unica è un segno di forza e non di debolezza del Partito democratico", ha aggiunto. "Una candidatura unitaria che fa giustizia a quello che chiediamo a Roma come Pd - ha proseguito -. Io non mi sono preoccupato di essere segretario avendo una maggioranza prestabilita" e "penso che dobbiamo rompere la gabbia in cui il partito si è chiuso, e che limita le sue potenzialità. Questo vuol dire fare discussioni di merito e determinare maggioranze e minoranze con uno spirito diverso. Con una candidatura unica - ha concluso Foschi - forse possiamo approfondire una volta per tutte i temi del partito, invece di misurarci al nostro interno sui contenuti". (segue) (Rer)