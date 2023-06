Pd: assemblea Lazio ratifica elezione Leodori, ora corsa solitaria di Foschi per Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Presidente della Regione Lazio, già Segretario del Partito Democratico

20 luglio 2021

- Tra i presenti all'insediamento della nuova segreteria regionale anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. "È molto positivo per il Pd nazionale che oggi il Lazio abbia impostato così la sua fase congressuale perché il partito del Lazio è un pilastro della capacità dei democratici di svolgere una funzione a livello nazionale", ha detto Gualtieri. Tra gli altri sono intervenuti: l'ex presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, la coordinatrice nazionale della segreteria del Pd Marta Bonafoni, il consigliere capitolino - in corsa contro Leodori per la segreteria regionale - Mariano Angelucci, e i deputati del Partito democratico, Michela Di Biase e Claudio Mancini. (Rer)