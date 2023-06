Ue: Malan (Fd’I), conferma Meloni a guida Ecr è riconoscimento leadership internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rielezione all'unanimità di Giorgia Meloni alla presidenza dei Conservatori e riformisti europei è un ulteriore riconoscimento della leadership che il nostro presidente del Consiglio ha acquisito a livello internazionale. Lo dichiara in una nota il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Lucio Malan. “Allo stesso tempo testimonia anche l'apprezzamento dei Conservatori e riformisti europei per l'azione di governo portata avanti in questi otto mesi. Oggi Ecr rappresenta un'importante realtà politica, grazie anche alla guida proprio di Giorgia Meloni, che si candida alle prossime elezioni europee del 2024 a svolgere un ruolo di primo attore nella logica di un rinnovamento dell'Unione europea, capace di riscoprire l'orgoglio di quei valori che ne sottesero la nascita e di quelle radici storiche e culturali che troppo spesso vengono messe in discussione. A Giorgia Meloni le congratulazioni di tutto il gruppo al Senato di Fratelli d'Italia", aggiunge Malan. (Rin)