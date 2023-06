Pd: Angelucci, stop a nominati nelle liste, primarie per la scelta dei parlamentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il nostro partito si è completamente scollegato dalla realtà e dai problemi dei cittadini e delle cittadine. Per questo abbiamo perso tutto. Il gruppo dirigente è diventato autoreferenziale soprattutto a livello nazionale e soprattutto perché la mancata elezione per scelta dei cittadini e cittadine dei parlamentare ha portato il gruppo dirigente alla fedeltà al capo di turno piuttosto che agli elettori. Questo non va più bene. Il segretario istituisca le primarie per la scelta dei parlamentari. Noi saremo al suo fianco". Lo ha dichiarato il consigliere comunale e candidato alla segreteria del Pd, Mariano Angelucci, nel corso del suo intervento durante l'insediamento della nuova assemblea del Pd del Lazio. (Com)