Ue: Foti (Fd’I), orgogliosi per rielezione Meloni a presidente Ecr

- La decisione - presa oggi all'unanimità dal Consiglio del Partito dei conservatori e riformisti europei riunitosi a Roma - di riconfermare Giorgia Meloni alla guida di Ecr, ci rende ancora più fieri del nostro leader. “Accogliamo con orgoglio questa notizia che conferma lo spessore del Presidente del Consiglio, sempre più riconosciuto a livello nazionale, ma anche europeo e internazionale”. Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti. “Viene confermato così il suo ottimo lavoro svolto per il consolidamento di una destra europea, anche in vista delle prossime elezioni del 2024, che ha come obiettivo la difesa dei popoli e delle Nazioni. Questa è una rielezione di cui deve essere orgogliosa tutta l'Italia", aggiunge Foti. (Rin)