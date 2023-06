Roma: Azione, sanzionare trasgressore Colosseo per evitare nuovi episodi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per evitare il ripetersi di nuovi episodi di vandalismo ai danni dei nostri monumenti "è essenziale assicurarsi che vengano applicate le sanzioni previste al trasgressore." Lo dichiarano in una nota Flavia De Gregorio e Francesco Carpano, del gruppo consiliare di Azione in Campidoglio. "Non c'è miglior deterrente della certezza della pena. Sfregiare il simbolo di Roma e dell'Italia nel mondo, l'Anfiteatro Flavio, vuol dire commettere un danno a tutta la nostra comunità", concludono. (Com)