Lavoro: Marotta (Avs), governo inerme su salari, silenzio su ambiente e cambiamenti climatici

- Oggi in piazza "con Avs per parlare di lavoro e per chiedere che aumentino i salari". Così in una nota il capogruppo di Alleanza verdi sinistra in consiglio regionale del Lazio, Claudio Marotta. "Sosteniamo - aggiunge - una battaglia comune per accelerare la creazione del salario minimo e del reddito di base universale. Vogliamo tutelare chi non può difendersi, i più deboli e chi a causa della crisi economica ed energetica affronta ogni giorno difficoltà sempre più evidenti. Di fronte a questo scenario purtroppo c'è un Governo inerme, che sta maltrattando i fondi del Pnrr e che invece di tutelare il lavoro, creare occupazione e agevolare chi vuol fare imprese, aumenta la precarietà per legge, restando peraltro sempre in silenzio su temi come ambiente e cambiamenti climatici. Con la forza e l'ostinazione che muove ogni nostra campagna vogliamo mandare alla destra un messaggio forte e chiaro: su i salari e giù le emissioni", conclude Marotta.(Com)