Città metropolitana Roma: Minnucci (Pd), auguri di buon lavoro a Francesco Pizzorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- "Voglio fare i miei più sinceri auguri di buon lavoro e congratularmi con Francesco Pizzorno per la nomina a Presidente del Consorzio Lago di Bracciano". Così in una nota l'ex consigliere della Regione Lazio del Partito democratico, Emiliano Minnucci. "Un plauso - aggiunge - al sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, che con il sostegno unanime dei sindaci dei 3 comuni del lago, ha scelto una persona seria, un amministratore esperto e un grande conoscitore del territorio sabatino. Sono certo – aggiunge Minnucci - che sotto la guida di Francesco Pizzorno si aprirà una rinnovata stagione di protagonismo del Consorzio. Grazie alle sue capacità e al suo impegno Pizzorno saprà valorizzare e potenziare tutta l'area del Lago di Bracciano garantendo e rafforzando, in particolare, l'uso ottimale e puntuale della motonave rendendola un fondamentale strumento di promozione turistica e culturale, così come prevede lo Statuto stesso del Consorzio", conclude Minnucci. (Com)