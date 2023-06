Milano: Polizia arresta quattro uomini per furto nell'abitazione di un 82enne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Già dal primo sopralluogo effettuato dai poliziotti erano emersi numerosi attrezzi utilizzati per il furto, come smerigliatrici, martelli, cacciaviti e una saldatrice, abbandonati all’interno dell’appartamento. Le prime indagini svolte mediante l’analisi delle telecamere dello stabile e della zona hanno successivamente permesso di confermare tale ipotesi e individuare i sospettati che, grazie all’utilizzo di specifici software in uso alla Polizia di Stato, sono stati in seguito compiutamente identificati: si tratta di tre uomini di età compresa tra 33 e 35 anni, originari dell’Albania, del Kosovo e della Romania. La successiva attività investigativa, effettuata anche mediante attività tecnica d’intercettazione, ha poi permesso ai poliziotti di individuare un quarto complice che si ritiene abbia avuto il ruolo di basista: un cittadino straniero originario della Ex-Jugoslavia di 56 anni che, sfruttando il suo incarico di tuttofare presso la residenza di campagna della vittima, sarebbe riuscito a sottrarre alla vittima le chiavi dell’appartamento milanese e consegnarle ai complici che hanno potuto così entrarvi e commettere il furto indisturbati. A conclusione dell’attività d’indagine e sulla base degli elementi probatori raccolti, il Gip presso il Tribunale di Milano ha emesso un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere che è stata eseguita nelle prime ore della mattinata odierna dagli agenti della Seconda Sezione “Criminalità Straniera e Prostituzione” della Squadra Mobile della Questura di Milano. (Com)