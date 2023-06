Serbia-Kosovo: presidente Vucic accusa premier Kurti di volere una guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier del Kosovo, Albin Kurti, vuole una guerra contro la Serbia. Lo ha detto il presidente serbo, Aleksandar Vucic, nel corso di un’intervista all’emittente televisiva “Pink”. Il capo dello Stato ha affermato di non essere sicuro che il culmine delle tensioni tra Pristina e Belgrado sia stato già raggiunto. “Kurti non si fermerà, vuole la guerra, manca nella sua biografia. Vuole trascinarci in un conflitto con la Nato”, ha dichiarato Vucic, sottolineando che la Serbia “deve adesso stare attenta”. “Entro cinque mesi riceveremo diverse centinaia di droni kamikaze che abbiamo preso in Medio Oriente per scoraggiare un potenziale aggressore”, ha aggiunto il presidente serbo.(Seb)