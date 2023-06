Decreto Lavoro: Cgil, governo non condanni italiani a precarietà e povertà (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È proprio sul fronte del lavoro che secondo il sindacato guidato da Maurizio Landini "non c’è alcuna risposta positiva. Nello specifico della disciplina del contratto di lavoro a termine si interviene pesantemente sui termini delle a-causalità. Non si prevede nessuna causale per i primi dodici mesi e nel caso della somministrazione non servirà alcuna pausa minima tra un contratto e l'altro. Saremo così di fronte ad un aumento dei contratti di breve e brevissima durata, il Governo invece di arginare la precarietà non fa altro che favorirla, anche con la conferma degli interventi sui voucher. Inoltre, nella filiera del turismo - evidenzia la Confederazione - si interviene con un provvedimento marginale e non idoneo a risolvere i problemi esistenti decidendo di ‘monetizzare di più’ il lavoro notturno e straordinario nei giorni festivi. Invece di focalizzare l’attenzione sul ruolo della contrattazione, a partire dai rinnovi dei contratti nazionali di lavoro, si riconferma lo strumento del fringe benefit, senza alcuna condizionalità e ruolo della contrattazione, strumento che ancora oggi, dalla la sua introduzione, non arriva ad una grande maggioranza delle lavoratrici e lavoratori. La discussione alla Camera sia l’occasione giusta per migliorare un decreto che così com’è - conclude la Cgil - non farà altro che peggiorare la condizione delle lavoratrici e dei lavoratori e delle persone più fragili a livello sociale ed economico". (Rin)