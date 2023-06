Aerospazio: ambasciata d'Italia a Praga ospita tavola rotonda su quadro normativo nazionale e europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su iniziativa dell'ambasciata d'Italia si è tenuta oggi a Praga una tavola rotonda per presentare alcune delle più importanti tematiche in discussione sul quadro normativo per l'utilizzo dello spazio a livello nazionale ed europeo. Come riferisce una nota, a confrontarsi sono stati alcuni dei massimi esperti europei del settore: Aldo Sandulli, docente di diritto amministrativo all'ateneo Luiss di Roma, che sta lavorando a una legge nazionale dedicata al settore spaziale; Luigi Ferrara, docente dell'Università Federico II di Napoli e visiting professor alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Carlo IV di Praga, esperto di partenariati pubblico-privati in Europa; Jakub Handrlica, preside del dipartimento di Diritto amministrativo dell'università Carlo IV, che ha al suo attivo anche una collaborazione con l'università Statale di Milano; Ezio Villa, capo del Dipartimento di affari legali e procurement dell'Agenzia dell'Unione Europea per il programma spaziale (Euspa); Marco Ferrazzani, Capo dell'ufficio legale dell'Agenzia spaziale europea (Esa); Jana Robinson, Direttore del Prague Security Studies Institute (Pssi), think tank di Studi sulla Sicurezza a Praga. (segue) (Vap)