Aerospazio: ambasciata d'Italia a Praga ospita tavola rotonda su quadro normativo nazionale e europeo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavori, coordinati dall'addetta spaziale dell'ambasciata d'Italia, Maria Cristina Falvella, sono stati aperti da un saluto dell'ambasciatore d'Italia in Repubblica Ceca, Mauro Marsili. Il diplomatico italiano ha sottolineato che il New Space, caratterizzato dal crescente coinvolgimento del settore privato e dall'utilizzo di applicazioni e servizi derivati da investimenti spaziali per realizzare servizi terrestri, rappresenta una opportunità di crescita economica e di riconversione del settore produttivo europeo. Per questo motivo è importante integrare nelle legislazioni nazionali una normativa dedicata allo spazio, fino ad oggi associata ai soli trattati internazionali. "Questo è l'avvio di un dialogo e non la sua conclusione – ha aggiunto l'ambasciatore Marsili – e non si può prescindere da un appello alle nuove generazioni di professionisti, che possono trovare opportunità di approfondimento e lavoro nello sviluppo dei quadri normativi che regoleranno il settore spazio". (Vap)