Sanità: Bertolaso, da Regione altri 20 milioni per il contenimento dei tempi d'attesa

- Regione Lombardia stanzia ulteriori 20 milioni per il contenimento dei tempi d'attesa e approva il progetto definitivo per la realizzazione del Centro Unico di Prenotazione. Queste alcune decisioni assunte oggi dalla Giunta presieduta dal governatore Attilio Fontana. Approvata una delibera che, su proposta dall'assessore al Welfare Guido Bertolaso, prevede un'integrazione da 20 milioni euro del piano operativo regionale per il contenimento dei tempi di attesa. In questo modo lo stanziamento totale, a favore dei piani presentati dalle ATS, arriva a quota 81 milioni. Della dotazione totale, quindi, oltre 46 milioni di euro sono destinati agli erogatori pubblici e oltre 34 milioni agli erogatori privati accreditati. La delibera approvata oggi contiene indicazioni alle aziende per aumentare le prestazioni ambulatoriali e di ricovero attraverso l'erogazione di prestazioni aggiuntive e fornisce importanti indicazioni sull'appropriatezza prescrittiva in radiologia e medicina nucleare. Ed ancora, il 10 per cento delle prestazioni di diagnostica è finalizzata alla quota screening aggiuntiva che ogni ente dovrà effettuare entro fine anno. Nell'atto sono contenute anche indicazioni operative per la gestione delle agende con l'obiettivo di renderle uniformi e omogenee tra i vari enti. Regione Lombardia vuole superare il problema dei cosiddetti "no-show" (ovvero i pazienti che non si presentano a visita) che nei primi 4 mesi del 2023 ammontano a 1.457.429, quasi il 23 per cento delle prestazioni prenotate. Lo farà attraverso l'aumento delle prenotazioni che si aggiungeranno alla normale disponibilità. (segue) (Com)