Sanità: Bertolaso, da Regione altri 20 milioni per il contenimento dei tempi d'attesa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le strutture sanitarie dovranno poi impegnarsi a pubblicare tempestivamente i referti sul Fascicolo Sanitario Elettronico entro 24 ore dalla loro produzione (almeno il 95 per cento) e raggiungere l'80 per cento delle prescrizioni ambulatoriali effettuate da parte dei propri specialisti in forma dematerializzata entro la fine del 2023. Analizzando i numeri delle prestazioni erogate nei primi mesi dell'anno (gennaio-maggio) è evidente l'incremento di visite ed esami nelle classi di priorità B (10 giorni) e D (30 giorni), soprattutto da parte degli enti pubblici. Prendendo in esame il periodo gennaio - maggio 2019 e il periodo gennaio maggio 2023 per la classe di priorità B, grazie ai provvedimenti della Giunta regionale, sono stati erogati 101.577 esami e visite in più nel 2023, corrispondenti a un aumento del 41 per cento di prestazioni. Per la classi di priorità D (30 giorni) la differenza nello stesso periodo tra il 2019 e 2023 fa registrare un aumento di 136.942 tra esami e visite, che vale il 24 per cento in più. "Il piano operativo - ha detto l'assessore Bertolaso - ha registrato una concreta e proficua partecipazione delle strutture pubbliche e private accreditate fin dai primi mesi del 2023. Tutto ciò ha determinato un incremento delle prestazioni erogate. E, l'ulteriore somma messa a disposizione da Regione Lombardia, conferma l'impegno dell'ente in questo importante settore". (segue) (Com)