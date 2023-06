Sanità: Bertolaso, da Regione altri 20 milioni per il contenimento dei tempi d'attesa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con un'altra delibera, proposta sempre dall'assessore Bertolaso, la Giunta approva il progetto definitivo per la realizzazione del Centro Unico di Prenotazione regionale in cui confluiranno le agende delle strutture pubbliche e private. Una volta in essere, prevede un insieme di strumenti applicativi per la gestione centralizzata della programmazione e dell'offerta ambulatoriale. Definita quindi l'offerta tecnica, la Direzione Generale Welfare di Regione dovrà incaricare ARIA S.p.A. per la realizzazione del progetto definito affinché diventi operativo. "Un provvedimento davvero molto importante - ha concluso l'assessore regionale al Welfare - che vuole andare a incidere concretamente sulla facilitazione dell'accesso alle prenotazioni da parte dei cittadini. Anche in questo modo cerchiamo di rendere più semplice il 'dialogo' tra chi necessita di una visita o di un esame e la struttura che deve offrirla". (Com)