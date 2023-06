© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ribadisco le mie scuse, già formalizzate nell'Aula della Camera, per il paragone improprio fatto durante il mio intervento in discussione generale del decreto Lavoro. Scuse che intendo rivolgere anche ai colleghi del mio gruppo parlamentare. Chi conosce me e la mia storia sa che non era mia intenzione offendere la sensibilità di alcuno". Lo afferma in una nota la deputata del M5s, Susanna Cherchi.(Com)