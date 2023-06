Veneto: gruppo Safilo rinnova collaborazione con Tommy Hilfiger fino al 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Safilo Group, importante azienda nel campo dell'occhialeria, e il marchio Tommy Hilfiger hanno rinnovato con anticipo l'accordo di licenza globale estendendolo fino al 2030. "Siamo molto orgogliosi di rinnovare, in anticipo rispetto alla naturale scadenza dell'accordo – ha commentato Angelo Trocchia, Amministratore delegato del gruppo Safilo - la nostra partnership con Tommy Hilfiger, confermando così la proficua collaborazione che unisce i nostri gruppi da 13 anni. Con Tommy Hilfiger abbiamo tracciato un percorso di crescita dinamica nei diversi mercati in cui siamo presenti, che ci ha visti capaci di reinterpretare l'eredità classica, americana e cool del brand per adattarla al consumatore di oggi". "Siamo lieti di continuare a collaborare con Safilo", le ha fatto eco Martijn Hagman, Ad di Tommy Hilfiger Global e Pvh Europee. "Dal 2010 Safilo ha dimostrato la sua abilità a interpretare al meglio l'essenza classica, americana e cool di Tommy Hilfiger attraverso proposte eyewear dal design distintivo. Queste collezioni catturano pienamente l'interesse dei consumatori che intendono distinguersi indossando occhiali iconici, concepiti dall'unione tra lo stile classico, determinato dal rosso, il bianco e il blu, ed elementi moderni", ha concluso. (Rev)