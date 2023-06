Fisco: Lega, in delega aumentare detrazione per polizze calamità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I terremoti, le alluvioni e tutti gli eventi calamitosi - purtroppo gli italiani lo sanno bene - rappresentano una vera e propria tragedia che oltre a mettere in serio pericolo vite umane, distruggono o rendono inutilizzabili edifici, terreni, attività commerciali. Per questo la Lega ha presentato un emendamento alla Delega fiscale, approvato oggi in Commissione, che incentiva e favorisce la stipula di assicurazioni contro il rischio di eventi calamitosi". Lo dichiarano i deputati della Lega in commissione Finanze, Alberto Bagnai, Laura Cavandoli, Giulio Centemero e Alberto Gusmeroli. (Rin)