Droga: Delmastro, legalizzazione non spaventa mafie, le alimenta

- "La sinistra se ne faccia una ragione: combatteremo sempre ogni droga e le sue mille forme di schiavitù. La legalizzazione è figlia della sinistra cultura relativista e liberticida che non alberga a destra. Contrasteremo sempre consumo, traffico e cessione di sostanze stupefacenti per dare un futuro di libertà ai nostri figli. Ai soloni che blaterano di contrasto alle mafie per il tramite delle legalizzazioni consigliamo di ascoltare le parole di Gratteri, uomo che nel contrasto alla mafia non deve prendere certo lezioni dalla sinistra: la legalizzazione non spaventa le mafie ed anzi le alimenta. Contrasto alle mafie e contrasto alla tossicodipendenza sono argomenti troppo seri per essere maneggiati dai nostri Talebani antiproibizionisti da bar". Lo dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, sottosegretario alla Giustizia e deputato di Fratelli d'Italia. (Com)