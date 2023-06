Roma: turista incide nome ragazza su muro Colosseo, Sangiuliano “atto gravissimo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un turista ha inciso con una chiave il nome della fidanzata su un muro del Colosseo. Lo sfregio è stato ripreso da un video pubblicato successivamente su internet. Sulla vicenda è intervenuto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano: “Reputo gravissimo, indegno e segno di grande inciviltà, che un turista sfregi uno dei luoghi più celebri al mondo, un patrimonio della storia come il Colosseo, per incidere il nome della sua fidanzata. Spero che chi ha compiuto questo gesto all’Anfiteatro Flavio venga individuato e sanzionato secondo le nostre leggi”, ha aggiunto il ministro. "È un atto gravissimo. Credo manchi un'educazione, una formazione al rispetto del Patrimonio”, ha affermato la direttrice del Parco archeologico del Colosseo, Alfonsina Russo, nel corso di una intervista al programma “Menabò” su Rai Radio 1. “Chi scrive sui monumenti – ha aggiunto - ovviamente non ha avuto un'educazione nei confronti del nostro Patrimonio culturale e dei Beni culturali che rappresentano la nostra memoria. Tra l'altro siamo in un sito Unesco, quindi stiamo parlando del patrimonio dell'umanità. Si tratta di persone che non hanno avuto a scuola, nella famiglia, un'educazione che porti al rispetto. Al rispetto poi anche di sé stessi. Stiamo facendo di tutto per rintracciare questa persona", ha concluso Russo. (Rer)