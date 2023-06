Milano: Cirielli, sede Tub nella città è "un successo per l'Italia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assegnazione di una delle sedi del Tribunale unificato dei brevetti all'Italia, a Milano, è un successo per il nostro Paese, un risultato non scontato e rimesso in discussione in ambito europeo. Lo ha dichiarato il vice ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli. “Le competenze sulla farmaceutica, i fitofarmaci e l'agroindustria sono di grande importanza e magari potranno essere incrementate in futuro. Purtroppo, una dinamica che l’attuale Governo ha ereditato. Ribadiamo che Milano è la sede adatta per raggiungere performance di rilievo e siamo convinti che il tempo ci darà ragione innanzi alle Istituzioni Europee”, ha concluso Cirielli.(Res)