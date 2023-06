Ue: Urso, necessario fondo europeo per materie prime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La rete di corrispondenti di Nova è diventata un importante riferimento per molti operatori, del mondo della comunicazione e di quello produttivo" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- È “assolutamente” necessario un fondo sovrano europeo per le materie prime critiche, con “risorse comuni”. Soltanto in questo modo, sarà infatti possibile “garantire produzione e lavorazione” di tali beni nell’Ue, con l’autonomia in tutta la filiera del settore. È quanto dichiarato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell’incontro che ha tenuto oggi a Berlino con il ministro dell’Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck, e con il ministro dell’Economia, delle Finanze e della Sovranità digitale francese, Bruno Le Maire. Secondo Urso, per l’Ue “è il momento di agire” al fine di rafforzare la sovranità nelle materie prime critiche. Al riguardo, il ministro delle Imprese e del Made in Italy ha affermato: “Sono convinto che anche i cittadini capiranno la necessità di riaprire le miniere, i giacimenti che abbiamo in Europa”. In Italia, ha sottolineato l’esponente del governo, si trovano 16 delle 34 materie prime critiche elencate dalla normativa europea in materia. Per Urso, questi beni devono essere utilizzati nel rispetto dei più elevati standard sociali e ambientali, perché “non è giusto” che a farlo siano Paesi come Congo e Cina, con lo sfruttamento del lavoro minorile e l’inquinamento. (Geb)