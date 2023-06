Libia: ambasciatore russo, la nostra presenza diplomatica è pienamente tornata nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presenza diplomatica russa in Libia è pienamente tornata e l’ambasciata della Russia a Tripoli “lavorerà per rafforzare le relazioni di amicizia” con il Paese nordafricano. Lo ha detto l’ambasciatore di Russia in Libia, Aydar Aganin, in occasione della presentazione delle credenziali al capo del Consiglio presidenziale della Libia, Mohamed Menfi. Secondo il portale web libico d'informazione "Al Wasat", Aganin ha dichiarato: “Ora le condizioni di sicurezza sono migliorate molto”, sottolineando che “il Paese è praticamente passato a una fase di sviluppo pacifico, in cui le differenze tra i politici libici vengono risolte attraverso il dialogo”. Nella sua prima intervista rilasciata ai media, l’ambasciatore russo ha rivelato all’agenzia di stampa russa “Sputnik” che “intende stabilire contatti più ampi con i rappresentanti libici”, osservando che anche la parte libica è interessata “a dialogare con noi e ascoltare il nostro punto di vista". Aganin ha anche affermato che il primo passo per i diplomatici russi in Libia sarà quello di "ripristinare le relazioni bilaterali tra Mosca e Tripoli”, per poi rafforzarle in seguito. (Lit)