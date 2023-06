Materie prime: Folgiero (Fincantieri), essenziale avere garanzie di accesso, bene iniziativa Commissione Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avere garanzie di accesso alle materie prime è essenziale: “penso in particolare al rame per i chilometri di cavi che installiamo, al litio per la nave verde che abbiamo in cantiere, all’acciaio di riciclo – a riprova di come i rottami possono diventare raw material critici – al cromo e al molibdeno destinati all’acciaio amagnetico dei nostri sottomarini”. Lo ha dichiarato l’Amministratore delegato di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, a margine dell’incontro trilaterale Italia-Francia-Germania che si è svolto oggi a Berlino. “Fincantieri accoglie quindi con estremo favore l’iniziativa del Crtical Raw Materials Act, che segna la rotta per una catena di fornitura resiliente e competitiva. Oggi, attraverso l’allineamento di interessi tra Italia, Francia e Germania sul concetto di autonomia strategica, abbiamo sperimentato uno strumento di lavoro molto efficace per la progettazione del futuro industriale del Paese e dell’Europa", ha aggiunto Folgiero. (Rin)