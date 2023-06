Tribunale brevetti: Spada (Assolombarda), bene assegnazione a Milano, ma aspettiamo di vedere le competenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bene la conferma sulla istituzione della terza sede del Tribunale dei Brevetti a Milano, "ma, per i giudizi definitivi, aspettiamo di capire con esattezza quali competenze di fatto spetteranno alla sede milanese e da quando sarà operativa. Questi sono per noi due punti cruciali". Lo dichiara Alessandro Spada, Presidente di Assolombarda sottolineando che "come ripetiamo da mesi, ci sono materie da noi ritenute fondamentali come la chimica e la farmaceutica, senza le quali la sede perderebbe di importanza e funzionalità. In ogni caso faremo nostro l’impegno per fare in modo che la sede rappresenti un’opportunità per la crescita di tutto il sistema economico del territorio”.(Com)