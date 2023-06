Usa: Delaware, la senatrice transgender Sarah McBride annuncia la campagna elettorale per la Camera federale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarah McBride, la prima senatrice transgender ad essere eletta al Senato del Delaware, ha annunciato la sua campagna elettorale per il seggio dello Stato alla Camera dei rappresentanti federale. In un video pubblicato questa mattina, la democratica ha ribadito il suo impegno nei confronti “di quelle persone che non vengono prese in considerazione nello Stato del Delaware: meritano una persona al Congresso che li rispetti e faccia i loro interessi”. La scorsa settimana, la deputata democratica Lisa Blunt Rochester, che ha rappresentato il Delaware alla Camera dal 2017, ha annunciato di essere intenzionata a correre per il Senato statale, al posto di Tom Carper. (Was)