Russia: ministro Esteri spagnolo, Prigozhin ha dimostrato che solidità "monolitica" ha in realtà "crepe"

- L'offensiva dello scorso fine settimana da parte del gruppo mercenario Wagner guidato da Evgenij Prigozhin ha dimostrato che "la solidità monolitica della Russia ha in realtà crepe che potrebbero essere profonde". Lo ha detto il ministro degli Esteri spagnolo, Jose Manuel Albares, parlando al termine della riunione dei ministri degli Esteri dell'Ue in Lussemburgo, chiarendo, tuttavia, che "è un affare interno alla Russia ed è dovuto a dinamiche interne alla Russia". A questo proposito, il capo della diplomazia spagnola ha evidenziato la necessità di essere "cauti" nel valutare ciò che è accaduto e ciò che potrebbe accadere d'ora in poi. Albares ha però ammesso come il fatto che la Russia "che è una potenza nucleare", sia soggetta a questo tipo di divisioni interne "è motivo di preoccupazione". Il ministro ha riconosciuto che è diventato chiaro come quella che sembrava essere una "monolitica solidità interna russa" ha mostrato di "avere delle lacune profonde e che forse hanno più profondità di quanto i fatti già mostrino".(Rum)