Fvg: assessore Salute, accordo con sindacati, 9 milioni di euro per dirigenti Sistema sanitario regionale

- La regione Friuli Venezia Giulia ha siglato oggi due accordi con le organizzazioni sindacali dei dirigenti del Sistema sanitario regionale, uno relativo alle risorse aggiuntive regionali (Rar) e l'altro alle risorse per il trattamento accessorio in applicazione di una normativa nazionale, per un totale di 9 milioni di euro. “Un traguardo atteso e condiviso da tutte le parti”, ha detto l'assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, dando notizia del raggiungimento degli accordi. “Nella pratica, queste importanti risorse consentiranno di retribuire il maggior impegno operativo del personale dirigente”, ha spiegato Riccardi. “Si tratta di risorse molto significative: costituiscono una leva per premiare quotidianamente chi opera in prima linea nel Sistema sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia, in questo particolare periodo storico, segnato, a livello Paese, dalla riduzione numerica dei professionisti della salute”. Riccardi ha assicurato che il confronto con i sindacati e la dirigenza sanitaria regionale proseguirà anche su altri fronti. “Stiamo lavorando anche a seguito della pronuncia della Corte costituzionale, la 124/2023, per un impiego delle risorse che consenta di superare le differenze territoriali nella retribuzione e di valorizzare i professionisti della salute, per rendere attrattivo il Servizio sanitario regionale”, ha concluso. (Frt)