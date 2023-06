Droga: Foti (Fd'I), fa sempre male, modelli educativi positivi per giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Agli adolescenti e ai giovani servono modelli educativi positivi che li aiutino a sviluppare la loro creatività e la loro socialità. Le sostanze stupefacenti annullano la gioventù, cioè quella parte della nostra società che rappresenta il futuro per la nostra nazione. Nella giornata mondiale contro le droghe, Fratelli d'Italia ribadisce come su questa tematica non si possa accettare alcuna banalizzazione né alcuna semplificazione. Come ha sottolineato il presidente Meloni nel corso della conferenza di oggi, 'la droga fa male sempre e comunque, ogni singolo grammo di principio attivo che consumi si mangia un pezzo di te'. Di qui la nostra contrarietà ad ogni liberalizzazione delle sostanze stupefacenti, rifiutando l'ipocrita accostamento tra utilizzo per scopo terapeutico e quello vizioso". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti. (Rin)